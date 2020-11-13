糧食危機未了！內地大買穀物　恐推升明年全球價格

外國傳媒報道，中國今年的玉米產量因極端氣候而下降，同時中國國內的飼料業需求強勁，使中國第4季的糧食供應缺口高達2,000萬至3,000萬噸，引發中國飼料加工商、養豬農戶等在全球大量購買穀物。

據中國海關數據，中國的大麥、玉米、高粱和小麥今年首9個月的進口量年增83.3%至2,086萬噸，同時今年5月以來，美國玉米、俄羅斯小麥和法國大麥的出口價已上漲25到30%。供應方面，美國玉米、黑海地區小麥和東南亞稻米受天氣因素影響，皆在今年出現供應緊張。

有中國飼料生產商的採購經理預計，玉米價格將持續上漲，因此包括大麥、高粱和小麥等替代糧食在內，自己已開始明年1到6月的採購。有分析師和交易商表示，依賴穀物的乳製品和肉類產業，恐在未來幾個月受中國大舉購買穀物的行為影響，繼而導致全球食品價格在明年攀升。

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