樓價UPDATES：業主繼續劈價　成交價低位徘徊

二手樓價未見回升，業主繼續劈價，成交價低位徘徊。其中紅磡半島豪庭套三房戶，約兩個月劈價140萬港元，終以1,360萬元沽出，比項目同類型單位高峰期仍低約10至15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔美倫閣為低層A室，實用面積約278方呎，叫價約510萬元，議價後以492萬元承接，實用呎價約17,698元，新買家為區內租客，原業主於2012年3月份以約252萬元購入，是次轉手帳面獲利約240萬元，物業升值約95%。

●北角半山賽西湖大廈9座中層A室連租約單位，實用面積約1,297方呎，套三房連工人套房間隔，以3,288萬元連車位成交，實用呎價約25,351元，目前單位月租約6.3萬元，新買家為同區用家，見上述單位質素佳，故連租約先購入物業待日後作自住之用。

●鰂魚涌居屋康山花園11月暫錄2宗買賣，全屬綠表成交，平均實用呎價12,296元，其中4座高層A室，實用面積484方呎，兩房間隔，望少海景，屬罕有高層單位，放盤1個月，於未補價第二市場叫價700萬元，終願減80萬元，以620萬元易手，實用呎價12,810元，原業主於1987年5月以33.76萬元一手買入，持貨33年帳面獲利586.24萬元，單位升值超過17倍。

●西灣河鯉景灣逸星閣高層E室，實用面積約544方呎，兩房間隔，開價約1,050萬元，議價後低於1,000萬元，以約996萬元易手，實用呎價約18,309元，新買家為同區用家，見單位位處高層及擁少海景，斥資入市自用。

－－－－－－

九龍區

●紅磡半島豪庭3座高層A室，實用面積784方呎，套三房房間隔，享開揚市區景，業主9月放盤叫價1,500萬元，買賣雙方經多番議價後，以1,360萬元成交，實用呎價17,347元，做價比屋苑同類型單位高峰期價低約10至15%，新買家為外區用家。

●長沙灣喜雅11月錄2宗租務成交，較上月同期增加，該盤1座中層C室，兩房間隔，實用面積約456方呎，以約17,500元放租，議價後輕微減價500元，以17,000元租出，實用呎租約37.3元，新租客為家庭客，睇樓3次即決定承租。

●將軍澳新都城11月暫錄11宗買賣，平均實用呎價16,525元，項目2期9座高層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，10月開價690萬元，現以668萬元成交，實用呎價18,402元，原業主於2010年2月以239萬元買入，持貨10年轉手帳面獲利429萬元，單位升值約1.8倍。

●將軍澳都會駅1座中層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，今年7月開始放售，原先叫價860萬元，日前終以821萬元以交吉易手，減價39萬元或5%，實用呎價約16,858元，原業主約於2010年7月以321萬元購入，持貨至今約10年轉手帳面獲利約500萬元。

●將軍澳中心5座低層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園景，2月底開始放售，原叫價800萬元，經議價後減價32萬元或約4%，最後以768萬元沽出，實用呎價約16,516元，原業主在2008年2月以約268萬元買入，持貨12年轉手帳面獲利約500萬元。

－－－－－－

新界區

●沙田第一城11月暫錄21宗買賣，較上月同期錄18宗升16.7%，其中27座高層A室，實用面積688方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以960萬元易手，實用呎價13,953元，原業主則於2008年以180萬元購入，持貨12年帳面獲利780萬元離場，單位升值約4.3倍。

●沙田翠湖花園D座極高層4室，實用面積約680方呎，套三房間隔，望山景，放盤約兩個月，至近日以零議價880萬獲承接，實用呎價約12,941元，原業主於2017年7月以約762.8萬元購入，持貨3年帳面獲利約117.2萬元，物業升值約15%。

●屯門康德花園2座低層A室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，獲區外客垂青，獲累積減價58萬元，以452萬元購入上址作自住或長線投資收租之用，實用呎價10,892元，原業主於2015年以約329萬元購入，是次轉手帳面獲利約高達123萬元，單位若作投資收租，市值租金約11,500元計，租金回報率達約3厘。

●青衣區11月至今已錄24宗二手買賣，區內公屋青衣邨宜逸樓高層20室，實用面積485方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價400萬元放盤兩個月，終以313萬元成交，實用呎價6,454元，新買家為綠表上車客，早前中籤選購新一期綠置居，但心儀屋苑只餘下開放式單位，遂回流二手市，原業主於2008年1月以約24.5萬元購入，期內升值12倍。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020