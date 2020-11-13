A股年底佔強積金總資產或增至150億

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強認為，最近不少美國上市企業回歸A股上市，凸顯A股市場的重要性提高，往後強積金受託人及服務提供者可打正旗號開發新產品，惟產品推出前需經監管機構審批，料強積金中的A股佔比僅循序漸進增加。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，難對香港人對A股的熱衷程度作準確判斷，惟從佔強積金總資產1.12%的佔比亦可反映一二，隨着基金公司逐漸推出新產品，料年底前A股佔強積金總資產或增至150億元，惟相信難突破200億元關。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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