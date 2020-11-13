強積金買A股！溫傑：適合較年輕及進取投資者

強積金管理局將上海及深圳交易所納入「核准證券交易所」名單，相關修訂亦已於周五(13日)刊憲，即時生效。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，A股市場具一定的增長潛力，適合較年輕及進取的投資者，尤其是對中國發展前景有信心及能承受高風險的投資者。

不過，他提醒，投資者不應過分高估市場反應，將大量強積金積蓄投放在A股市場，需因應個人的投資需要調整強積金投資組合。

他預計，市場反應未必會太熱烈，由於投資者過往不太理會強積金的投資收入，反而政府提倡的「懶人基金」及其他低風險保本基金更受投資者青睞。

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