【中美金融戰】特朗普最後瘋狂　還有甚麼招數？

聯通、中移及中電信就此發公告，表示正審視該行政命令的潛在後果，其中，聯通正研究考慮採取適當措施，以保護公司及投資者的合法權利。

儘管市場率先拋售相關股份，惟富瑞指出，禁令似存在灰色地帶，因並非直接施加在上市公司身上，但卻阻止美國的投資公司、養老基金和其他機構買賣該31家中國企業的股票。

除了未能釐清禁令是否涵蓋上市公司外，美國投資基金的定義是否包括在美國境內管理的離岸註冊基金，以及指數基金如何執行亦備受關注，因三大電訊商為權重較高的指數成分股，指數基金要避開這些股票的話，會影響追蹤相關指數的準確性。摩根大通表示，在美國未列出更多執行禁令的細節前，短期將對相關股份的投資情緒產生負面作用。

大華繼顯執行董事梁偉源亦認為，市場要有心理準備，特朗普將有很多招數針對中國，屆時市場將較波動。惟因美方實施限制需時，料僅對市場造成短暫衝擊。至於美國過去多次以網絡安全為由制裁中資科企，料相關企業較高危，但他認為，美方的制裁反而造就買入機會，可「留定子彈」。

交銀國際研究部主管首席策略師洪灝也表示，制裁雖影響市場情緒及股價，但不會衝擊被封殺公司的業務，加上行政命令很易取消，不是太大問題。他將特朗普「非理性」行為視為買入機會，可採取「大跌大買，細跌細買」策略。

豐盛金融資產管理部董事黃國英認為，特朗普任期僅剩兩個月，毋須太擔心制裁，但要留意拜登上任後對華取態，建議在中美角力的背景下，組合內應分散投資其他市場，不宜一面倒投資中資股。

【特朗普仍會怎樣？】

事實上，最受金融圈矚目的可能是特朗普的社交媒體帳戶Twitter會隨着白宮易主而失去多數影響力，但在明年1月20日總統就職日到來前，特朗普仍有大約10周的時間可以繼續在市場上興風作浪。

外國傳媒報道，民主黨總統候選人拜登篤定勝選後，特朗普將挾着不容小覷的破壞力進入「跛腳鴨」階段，任何行政命令仍可能繼續牽動投資人的敏感神經。這幾天特朗普已開除國防部長，並撤換五角大廈的領導層。

與中國內地在貿易、科技及人權方面的矛盾，與歐洲的貿易爭端，以及聯邦政府即將迎來的12月關門大限，都成為攪動市場的潛在因素。本屆國會將持續到今年底，美國國務卿蓬佩奧本周初表示，特朗普政府對華的強硬立場「尚未結束」。

歐亞集團旗下媒體GZERO撰稿人Gabrielle Debinski說：「憤憤不平、即將離任的特朗普恐怕配合意願不高，導致政府停擺僵局出現，從而使早已受到疫情重創的美國經濟更雪上加霜。將要到來的跛腳鴨階段可能比以往更加動盪」。

投資者只要回顧10月，就會發現總統一連串單方面的行動，便能引發市場動盪。當時特朗普發Tweet宣布停止刺激方案的談判後，引發美股重挫，國債價格飆升。從期貨市場的價格來看，俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)，明年1月期貨價格高於12及2月，意味交易員正準備迎接市場劇烈震盪。

中美貿易問題是全球市場最明顯的軟肋，尤其是特朗普將國內疫情歸咎於中國，繼而導致他競選失利，特朗普仍可以繞過國會，對各項商品與服務提高或降低關稅。另一個可能引發市場震盪的對內地行動，是強迫內地企業從美國交易所退市；華府本周又制裁4名被指控削弱香港自治權的中港官員。

與此同時，歐盟於11月10日開始對價值40億美元的美國貨加徵關稅，意味雙方針對波音和空中巴士非法補貼的爭端加劇，可能引發美國祭出報復行動，危及歐元區市場。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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