疫苗效應！全球股票基金單周吸資3471億　能源金融股受捧

本周初疫苗研發突破的消息觸發大量資金湧入股市！美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至11月11日止一周，全球股市基金錄得445億美元(約3,471億港元)資金流入，當中美股基金佔325億美元，歷來第二多。

由於資金轉倉至受疫情打擊的價值股及周期性股份，能源及金融股基金分別吸資20億及15億美元，創2015年4月及6個月以來新高。

受疫苗消息刺激，標指一度炒高3.89%，但美國銀行策略員指出，標指仍未突破3,300至3,600點區間，若要升穿4,000點，每股純利須超過180美元，又指如果股市大漲，很難想像不會觸發政治(加稅)、經濟(通脹上升)及金融市場(債息向上)的反響。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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