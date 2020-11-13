小心爆煲！南韓官方警告：股市出現不穩定泡沫迹象

外國傳媒報道，南韓綜合股價指數(Kospi)目前與3月低位相比已累飆超過70%，今年迄今漲幅也超過13%，讓青瓦台政策室長金尚祚周五(13日)警告，目前南韓流動性過剩，股市確實出現不穩定的泡沫迹象，恐讓投資知識淺薄的散戶遭受損失。

其中一個瘋狂的例子是南韓未來資產大宇(Mirae Asset Daewoo)公司前行政總裁Hong Sungkook指出，儘管南韓水泥公司Ssangyong Cement已宣布將退市，該公司的特別股仍在10月大漲1.37倍。

報道指出，今年南韓當地股民向股市注入了創紀錄的資金，促Kospi指數目前和3月的低位相比飆超過70%，千禧世代的投資者更對投資細價股、特別股等風險交易有濃厚的興趣，因為這些股票雖然缺乏普通股的投票權，但通常比普通股支付更高的股息。

Hong Sungkook又稱，湧入市場的散戶可能會被試圖操縱特別股的投機者利用，「相對於普通股而言，南韓很多特別股非常昂貴，其中有些交易價是普通股的50倍，而今年才加入股市的散戶，其金融知識似乎非常淺薄，若南韓未來繼續維持與目前一樣的低利息，不合理的股票價格可能會扭曲整個股市」。

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