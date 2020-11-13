神州租車獲基金溢價17.99%提私有化

神州租車( 00699 )公布，獲由MBK Partners Fund IV全資擁有的Indigo Glamour提附先決條件的自願性全面現金要約收購，每股作價4港元，較周五(13日)收市3.39元溢價17.99%。

股份要約代價料為85.62億元，倘認股權在要約截止前全獲行使，代價料為89.99億元，將由MBK Partners管理的一項或多項基金提供的股權承擔提供資金。

完成後，要約人擬維持神州租車現有的主要業務、提高效率並創造股東價值，並將協助集團審查及優化其債務結構，並確保為集團的業務活動提供足夠流動性。

神州租車的原大股東神州優車，已在周二(10日)與Indigo Glamour簽訂買賣協議，神州優車擬按每股4元，悉數放售所持4.42億股神州租車，相當於已發行股本20.86%。另外，股東Legion Elite Limited及Grand Union Investment Fund, L.P.已就所持的5.63億股，即已發行股本26.55%作出不可撤回承諾，以接納或促使他人接納股份要約。

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