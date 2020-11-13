中美金融戰：中國移動正關注行政命令相關進展
2020年11月13日 21:52
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（中新社圖片）
中國移動(00941)公布，注意到美國總統於2020年11月12日簽署了一項行政命令，禁止任何美國人士對若干中國公司(包括公司的最終控股股東中國移動通信集團有限公司)的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行交易。該行政命令中的禁令將於2021年1月11日上午9：30(美國東部標準時間)開始生效，惟受限於若干出售及其他豁免。
公司初步估計該行政命令可能對公司公開交易證券的股價產生影響，正在密切關注該行政命令的相關進展，以便更全面地理解其對集團的影響。
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