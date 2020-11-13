內企堪憂！永煤控股致歉　違約債已付利息

河南省國企永城煤電債務違約事件有新進展，據上海清算所網站，永城煤電控股集團公告稱，已於周五(13日)對旗下一筆10億元人民幣(下同)的超短期融資券兌付利息3,238.52萬元，並支付至應收固定收益產品付息兌付資金戶，惟債券本金正在籌集中。

永城煤電近日在毫無徵兆的情況下發生違約，由於該集團在10月底才發行新一批債券，未滿月之下突然有另一批債券違約，惹起中國銀行間市場交易商協會關注。該集團在公告指，對於未能及時兌付債券本金給銀行間市場清算所股份有限公司、債券投資者造成的影響，表示非常抱歉。

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