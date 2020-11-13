【悲情樓市】劏舖7年大幅貶值逾93%　青衣邨高位跌價兩成

劏舖商場錄慘蝕個案。尖沙咀首都廣場2樓一個單號迷你舖，僅以約24.5萬港元登記易手，較7年前帳面大幅蝕讓達93.5%，料為香港歷來蝕幅最大買賣個案。

資料顯示，上述劏舖於2013年11月以約378.3萬元登記買入，現帳面貶值約353.8萬元。對上蝕讓幅度紀錄為荃灣地皇廣場，於2017年該商場2樓雙號舖，僅以約30萬元沽出，較2013年3月購入價約400.4萬元，貶值約92.5%。

盛滙商舖基金創辦人李根興估計，該蝕幅創紀錄的首都廣場舖位實用面積約50方呎，但由於舖內上面有橫樑，高度接近腰部，故實際可使用面積料僅約16方呎。

事實上，今年首都廣場買賣交投增加，但全數都蝕讓，蝕幅不少都逾90%，而是次最新成交價，更是項目歷來最低。早前舊紀錄為3樓一個雙號迷你舖，僅以25萬元轉手，原業主7年損失218萬元，蝕幅89.7%。

該商場由有「劏場大王」稱號的尹柏權於2013年拆售，前身為DNA商場，舖位數目逾700個，當時並提供首兩年5厘租金回報，吸引不少投資者認購。

【二手樓價按周回落0.5%】

反映主要二手屋苑價格走勢的代理行指數再度回落，中原城市領先指數本周報176.69點，按周跌0.54%，其餘3項整體樓價指數同時回落，其中大型屋苑指數同期跌0.68%最多。

而4個分區指數，則同時出現三跌一升局面。當中新界東樓價指數按周挫2.2%至188.81點，新界西及港島同期錄0.94%及1.39%跌幅。相反，九龍則升0.83%至177.18點。

事實上，部分屋苑做價仍屬低位。中原吳國豪指，紅磡半島豪庭3座高層A室，實用面積784方呎，於9月放盤，減價140萬元後，以1,360萬元沽，呎價17,347元，比高峰期低約10至15%。

中原施蒂文稱，啟德龍譽1B座中層開放式單位，減價82萬元，以538萬元沽出，以實用面積228方呎計，呎價23,596元，低市價約3%。

此外，公屋同錄跌價。中原李韋鋒透露，青衣邨宜逸樓高層20室，實用面積485方呎，減價87萬元，於未補價第二市場獲綠置居中籤者以313萬元購入，呎價6,454元，較今年同類型單位做價高位，跌價逾20%。

【6大全新盤月內蓄勢推】

新盤市場競爭愈演愈烈，市場上有多達6個全新項目部署下半月蜂擁登場，共涉逾1,100伙，部分發展商更有機會雙盤齊發，當中恒基地產正籌備推出尖沙咀本木與元朗尚悅‧天城，料下周正式啟動軟銷攻勢。

本月初至今新盤銷售氣氛熱鬧，每個周末均有樓盤開售或加推單位，吸引購買力持續加速流入一手市場。繼新界區兩個大盤先後開售後，下半月新盤戰線將進一步擴展至市區及豪宅市場。

由恒地發展的本木位處德成街，提供172個單位，間隔介乎開放式至三房不等，主打一房戶佔整體約56%，兩房及三房戶合共佔約27%，而最細開放式戶則佔約17%，項目屬短期樓花盤，預計關鍵日期為明年4月底，料對投資者及用家均具吸引力。市場估計，該盤最快下周發布樓書及價單等資料，有機會隨即開放示範單位吸客。

同系位處唐人新村的洋房盤尚悅‧天城，設有16座洋房，每伙實用面積約1,700至1,800多方呎，主打四房間隔。該盤已屬現樓，發展商正於現場打造示範屋，料最快月內開放予準買家參觀，估計會以招標形式推售。

其他發展商方面，新鴻基地產亦有機會連環推盤，旗下東半山CENTRAL PEAK原定12月才首推4伙大宅標售，日前突擊加推2伙於下周一招標，並於同日截標，單位分別為Alpex I的5樓Manor A及B，面積2,125及2,080方呎，市場料有機會速錄買家承接。同系沙田瓏珀山早前已取得預售樓花同意書，發展商表明將於年內開售。

同時，部分內地發展商亦將加入推盤行列。五礦地產的油塘蔚藍東岸，早前市傳已獲批預售文件，發展商正加緊與地產代理推介項目，料最快下周公布最新部署及月內開盤。而保利置業集團的屯門瑧譽亦有機會月內推出發售，樓書日前已經上網，並隨即接受預約參觀現樓。

中原陳永傑預期，月底前發展商會密集推盤，除了銷售中項目如沙田柏傲莊II等會繼續加推單位外，其他全新盤亦會全速籌備推出。當中包括部分大額豪宅，隨着近期該類物業市道轉旺，相信豪宅盤承接將會不俗，並為市場起指標作用，帶動買家加快入市。

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