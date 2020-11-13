【全球攬炒】菲律賓旅遊收益狂瀉近8成

外國傳媒報道，菲律賓旅遊部門數據顯示，在疫情衝擊下，今年1至10月該國旅遊收益按年大跌79.68%，損失近3,179億披索(約509億港元)。

除了疫情，該國10月底以來又遭颱風莫拉菲、天鵝、梵高接連來襲，農業損失累計近87億披索(約13億港元)，校舍和教學器材損失近57億披索(約9億港元)。

數據顯示，截至10月，今年入境外籍旅客僅131.8萬人次，較去年同期的680萬人次劇減逾8成。

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