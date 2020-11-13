iPad出貨量狂飆！蘋果公司上季躍居全球PC二哥

外國傳媒報道，最新數據顯示，受惠於新冠肺炎疫情，蘋果公司(Apple Inc.)的iPad第3季出貨量料按年勁增47%，鞏固了平板電腦「龍頭」地位。若將平板電腦也計入個人電腦(PC)，蘋果公司上季在PC市場的出貨量高居全球第二。

市場研究機構Canalys的資料顯示，iPad第3季出貨量達1,520萬部，高於去年同期的1,040萬台，全球市佔率從33.2%擴大至34.4%。

三星平板電腦上季出貨量亦大躍進，出貨量料按增79.8%，至900萬部，市佔率達20.4%。華為平板電腦上季則以510萬部，拿下11.5%市佔排名第三。亞馬遜和聯想平板電腦以500萬與420萬部的出貨量，排名第4及5名。亞馬遜市佔率11.3%；聯想9.1%。

Canalys表示，若把平板電腦也納入PC計算，蘋果公司已躋升為全球第2大PC供應商，總出貨量為2,207.5萬部，僅次於聯想的2,348.6萬部；季軍是惠普(HP)，上季總出貨量1,868.2萬部。

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