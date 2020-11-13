【產經評論】特朗普末路發難　劍指港金融地位

美國總統特朗普雖然被視為今次總統選舉的敗方，但他並未放棄「翻盤」機會之餘，在可能僅餘的兩個多月任期，更沒有放慢制華步伐！最新公布禁止美國資金投資31家與中國軍方相關的中國企業，消息打擊中港股市氣氛及涉事股份表現。因此，投資者必須提防特朗普會再出重招，目標劍指中港金融，為攬炒作結！

今次美國宣布禁止美國資金投資31家中企，是要到明年才生效，理論上拜登有權推翻命令，可特朗普今次清楚說明行動是要保障投資者，免用美國人的錢去建設中國軍隊，足證拜登欲推翻亦要找充分理由，尤其說服特朗普支持者。簡而言之，特朗普的攬炒絕非胡亂出擊。

從這角度看，特朗普此刻似乎正想盡方法善用餘下任期，將其主張的制華措施「大晒冷」！今次的禁令很可能是「頭盤」，由於當中不乏港股中的藍籌股，若美資被迫缺席，對相關股份的流動性及股價表現，以及整體中企的國際認受性和融資活動會造成相當衝擊，是切切實實削弱香港國際金融中心地位。

事實上，如今港股中，凡大型中企融資活動皆不少得美資投行的參與，今年更適逢內地全面開放金融業，不少外資包括美資都積極拓展。未來美資投行在參與中港兩地資本市場運作上會否因制裁措施而受掣肘？如何避開制裁的「地雷」？且拭目以待！

特朗普決意把握可能是白宮最後的歲月，繼續強打「中國牌」，除了針對中國軍事上的勢力外，相信絕對不會放過打擊中國在金融上的軟實力。本周初美國新增制裁4名中港官員，且別忘記其一直在製作第二份關於與制裁官員進行交易的金融機構名單，故投資者要有心理準備，特朗普可能「有始有終」，好快就會針對中港金融出絕招，股市難有安寧之餘，年關將更難過。

其實，美國針對中國軍事或金融的制裁，執行上存在灰色地帶，且最終離不開美元霸權，投資者弄不清界線，為規避風險就得離場，這便能達到打擊中國的目的，雖然涉事中企目前的業務大部分集中內地，影響或不大，但未來要拓展海外市場就絕非坦途。

所謂「在其位，謀其政」，特朗普似乎要盡總統權力直至離任的一天，以確保其政治主張得到落實，期望下任總統會「蕭規曹隨」。畢竟中美爭霸已成世代之爭，4年一任的美國總統變化不會改變兩強鬥爭的格局，白宮易主可能只是中美「鬥而不破」與「鬥而後破」之別。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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