夜市UPDATES：美股早段反彈　中移ADR續跌

美股道指周四(12)回吐逾300點後，周五(13日)早段反彈239點，報29,319點；以科技股為主的納指升89點，至11,799點。港股夜期報26,217點，升40點，高水60點。

蘋果公司(Apple Inc.)股價報119美元，微跌0.18%；Facebook升0.27%至275.82美元。被美國總統特朗普列入禁買名單的中國移動在美國預託證券(ADR)再跌0.89元，報49.11元。

摩根大通策略員Marko Kolanovic形容疫苗的正面消息「改變了市場格局」，該行團隊已把環球股市的增持比重，由8%加至10%，同時進一步減持國債比重。與此同時，摩通認為，憧憬疫苗面世，環球價值股表現將會跑贏一段時間，並看好美國以外的股份。

最新業績方面，疫情繼續嚴重打擊主題公園和電影業務，迪士尼連續兩季錄得虧損，截至10月3日止第4財季蝕7.1億美元。惟得益於電視節目成本下降和廣告收入上升，迪士尼上季經調整後每股只蝕20美仙，少過預期的73美仙，整體收入減少23%至147億美元，亦好過預期的141億美元，加上串流平台Disney+上客數字理想，刺激迪士尼股價早段報139.45美元，漲1.18%。

網絡設備生產商思科系統首財季純利倒退24%至22億美元，收入跌9%至119.3億美元，但兩個數字均好過預期，而今季業績指引亦勝預期，顯示企業及政府恢復採購。思科股價早段急升5.59%至40.83美元。

另外，數據分析公司Palantir公布上市後首份業績，第3季虧損擴大至8.53億美元，主要是受股份薪酬開支拖累，業務錄得盈利。期內收入2.89億美元，公司調高全年收入預測至10.7億美元，相當於按年增加44%。Palantir股價早段報14.91美元，挫6.58%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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