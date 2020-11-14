東方日報B2：中資企業遭「特」襲　3大電訊股重災

聯通、中移及中電信就此發公告，表示正審視該行政命令的潛在後果，其中，聯通正研究考慮採取適當措施，以保護公司及投資者的合法權利。3大電訊商美國預託證券(ADR)周五早段未見反彈，聯通報4.98元，較香港收市無升跌；中移報49.11元，較港低0.89元；中電信報2.49元，較港無升跌。

儘管市場率先拋售相關股份，惟富瑞指出，禁令似存在灰色地帶，因並非直接施加在上市公司身上，但卻阻止美國的投資公司、養老基金和其他機構買賣該31家中國企業的股票。

除了未能釐清禁令是否涵蓋上市公司外，美國投資基金的定義是否包括在美國境內管理的離岸註冊基金，以及指數基金如何執行亦備受關注，因3大電訊商為權重較高的指數成分股，指數基金要避開這些股票的話，會影響追蹤相關指數的準確性。摩根大通表示，在美國未列出更多執行禁令的細節前，短期將對相關股份的投資情緒產生負面作用。

大華繼顯執行董事梁偉源亦指，市場要有心理準備，特朗普將有很多招數針對中國，屆時市場將較波動。惟因美方實施限制需時，料僅對市場造成短暫衝擊。至於美國過去多次以網絡安全為由制裁中資科企，料相關企業較高危，但他認為，美方的制裁反而造就買入機會。

交銀國際研究部主管首席策略師洪灝也稱，制裁雖影響市場情緒及股價，但不會衝擊被封殺公司的業務，加上行政命令很易取消，不是太大問題。他將特朗普「非理性」行為視為買入機會，可採取「大跌大買，細跌細買」策略。

豐盛金融資產管理部董事黃國英認為，特朗普任期僅剩兩個月，毋須太擔心制裁，但要留意拜登上任後對華取態，建議在中美角力的背景下，組合內應分散投資其他市場，不宜一面倒投資中資股。

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