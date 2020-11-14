桑坦德銀行擬在西班牙裁員4000人

外媒引述消息指，西班牙桑坦德銀行(Banco Santander)計劃在西班牙裁減多達4,000個崗位，以此作為降低歐洲業務成本的舉措之一。

據兩位知情人士透露，該行周五(13日)對工會領袖表示，將會把西班牙員工數量減少多達13%，同時關閉多達1,000家分行，主要考慮到疫情令客戶紛紛轉投數碼銀行。該行還計劃把1,090名員工調往其他部門。

桑坦德銀行去年與工會達成裁減約3,000名員工的協議，這是整合Banco Popular Espanol SA的舉措之一。2017年，根據歐盟協調的解決方案，桑坦德收購了Banco Popular Espanol SA。

桑坦德還在英國關閉了140家分行，在波蘭裁員1,400人。

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