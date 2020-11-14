紐約期金收漲0.7%　美匯指數偏軟

國際金價周五(13日)上揚，紐約12月期金收報每安士1,886.2美元，升0.7%，全周計累跌近3.4%。美匯指數報92.74，跌0.23%。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff說，美國新冠肺炎疫情持續升溫，其在未來幾個月內可能造成更多經濟損失，且復甦步伐不確定性趨增，均對金價有支持。

他續說，縱使市場對疫苗感到興奮，但其後開始意識到直至冬季稍後時間或明年春季，疫苗才有機會推出市場，因此冬季時間，美國的疫情仍可能很艱鉅。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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