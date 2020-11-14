紐約期油全周累升逾8%　企穩40美元關

利比亞油產增長為油市帶來壓力，加上新冠肺炎疫情繼續升溫，令全球經濟復甦增添不確定性，國際油價周五(13日)受壓，但全星期計仍錄得顯著升幅。

紐約12月期油收報每桶40.13美元，跌0.99美元或2.41%，全周累升8.05%；布蘭特1月期油收報每桶42.78美元，跌0.75美元或1.72%，全周累升8.44%。

報道引述消息稱，利比亞每日油產已增至121.5萬桶，高於11月7日時的104萬桶。

另外，油股公司貝克休斯數據顯示，上周美國石油鑽井數增加10台，至236台，市場預期增至230台。

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