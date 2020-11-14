爆了！贊比亞恐成為疫情下首個非洲國債務違約

外媒報道，非洲第2大銅產國贊比亞向債權方提出暫緩支付30億美元債利息的要求被拒絕，如果該國未來在周五(13日)支付該筆逾期利息，將成為新冠肺炎疫情疫情爆發以來，首個債務違約的非洲國家。

隨着「死線」迫近，贊比亞副總統Inonge Wina堅定地向該國國會稱：「我們不會違約！」然而，13日一場會議中，贊比亞未能與3分之2債權人達成債務豁免6個月的協議。

報道指，1個代表持債約40%的基金經理人債權團體先前表態，將反對該債務豁免提議，因對贊比亞其他外債，尤其是對中國債務欠缺透明度感到疑慮。2名知情人士透露，近幾周贊比亞財政部未能緩解相關疑慮。

債權人團1名成員說：「我們對於為數龐大的中國債務將何去何從仍不了解，因此我們無法同意債務豁免。」若13日無法支付4,250萬美元票息，將構成該國的美元債違約。

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