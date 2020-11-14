美股收市：道指升399點　標指創新高

美國股市周五(13日)上揚，道指收報29,479點，升399點或1.37%；標指收報3,585點，升48點或1.36%，創收市新高；納指收報11,829點，升119點或1.02%。Ｍ

全星期計，道指、標指、納指分別累升4.08%、升2.16%、跌0.55%。

值得留意的是，追蹤美國小型股表現的羅素2000指數周五收報1,744點，升35點或2.08%，為自2018年8月以來首次創收市新高。

摩根大通策略員Marko Kolanovic形容疫苗的正面消息「改變了市場格局」，該行團隊已把環球股市的增持比重，由8%加至10%，同時進一步減持國債比重。與此同時，摩通認為，憧憬疫苗面世，環球價值股表現將會跑贏一段時間，並看好美國以外的股份。

最新業績方面，疫情繼續嚴重打擊主題公園和電影業務，迪士尼連續兩季錄得虧損，截至10月3日止第4財季蝕7.1億美元。迪士尼股價周五收漲2.16%。

網絡設備生產商思科系統首財季純利倒退24%至22億美元，收入跌9%至119.3億美元，但兩個數字均好過預期，股價收市急升7.06%。

數據分析公司Palantir公布上市後首份業績，第3季虧損擴大至8.53億美元，主要是受股份薪酬開支拖累，業務錄得盈利。Palantir股價全日升8.22%，收報15.8美元。

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