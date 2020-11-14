比特幣重越1.6萬美元　鱷王警告：比特幣恐被取締

美國總統大選仍存暗湧，使市場避險需求增加，帶動虛擬貨幣持續做好，其中比特幣升勢尤其凌厲。據CryptoCompare報價顯示，周五高見16,486美元，為2018年1月來再重越1.6萬美元關。

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧（Ray Dalio）則警告，若然比特幣升值過急，有機會迫使各國政府出手取締加密貨幣。

達利奧重申，比特幣難轉帳、價格波動及存在監管風險，並不符合作為交易媒介的條件，以上3點將限制比特幣未來發展前景，直指持有比特幣並非明智舉措，相對更看好由政府發行的數碼貨幣。

他補充，市面甚少地方接受比特幣作付款，至今仍無法用於日常交易，加上比特幣及其他加密貨幣的價格過於波動，供應商難以計算實際收益，故無法用作財富儲備的工具。

達利奧同時亦深信，當比特幣繼續升值，各國政府將會想盡辦法來限制市場上的比特幣交易，更甚的會成為各國的「眼中釘」，正如過往美國曾經禁止私人擁有黃金一樣。

儘管比特幣被喻為「數碼黃金」，惟與比特幣相比，達利奧更偏好黃金。他表示，黃金是各國央行代替現金的工具，認為比特幣不會替代黃金地位，同時提到，對央行而言，黃金將應是緊隨美元及歐元後的第3大儲備貨幣。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，札根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020