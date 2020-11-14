新冠肺炎：調查料華爾街人員薪酬連續2年縮水

全球新冠肺炎疫情持續，嚴重衝擊經濟，並直接拖低位處美國紐約金融心臟地帶--華爾街(Wall Street)人員的薪酬待遇。據外電報告，一間紐約薪資顧問公司Johnson Associates報告指出，受累疫情，今年華爾街普遍年終獎金將連續2年大幅縮水。

該行研究指出，零售和商業銀行的員工所受到的打擊最嚴重，預期年終獎金將按年減少25%至30%。投資顧問銀行的年終獎金料下降15%至20%。至於從事資產管理、對沖基金及私募股權的員工的年終獎金預估減少5%至10%。

不過，受惠於市場交易量增加，報告預期，固定收益和股票交易部門員工的年終獎金則逆市上升。固定收益產品銷售和交易人員的年終獎金估計將有40%至45%的增幅；而股票銷售及交易人員的年終獎金則料增加20%至25%。

Johnson Associates執行董事Alan Johnson稱，疫情重創美國許多地區的經濟，金融服務業首當其衝，但相信疫情在2021年的影響程度將會較2020年輕微，估計2021年美國薪酬將溫和上升，獎金福利略增，惟疫情產生的負面影響仍然存在。

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