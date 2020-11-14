1周10大驚奇：知驚未？今次由美國聯儲局預言冧市！

2020年轉眼間已來到11月中，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？仍要小心，今年投資機會可謂逝去了！

【1、異象！美股恐暴冧20% 更悲係未來10年「食穀種」】

要數本周金融市場異象，必定是「科技股暴挫」。其實，更重要的或許預言冧市近了！三藩市聯儲銀行研究顧問Kevin Lansing發現，標指的席勒市盈率(Shiller PE)的估計與實際值差距正逐漸擴大，暗示股市存在下調風險。擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert就此進一步研究指出，未來10年標指回報率恐只略高於通脹。

Lansing對席勒市盈率(下文註解)建立模型，並繪出一條標指預計席勒市盈率走勢與實際值交疊圖，並將兩條數值計算相關系數後發現，預計與實際走勢相關系數為非常高的0.78，顯示兩條走勢理應相近，但近期卻出現差距擴大現象。(附圖一)

Lansing以6月30日至今為例，預計席勒市盈率為19.2倍，與實際值28.8倍少約十個單位，是自1960年收集數據以來出現過最大的差距，若假設模型無誤實際CAPE的應與預測一致，目前兩數值差距來看標指必須「下跌20%」，才能回歸至正常水平。

他建立的預測美股席勒市盈率的模型是由自然利率、美國國會辦公室(CBO)對未來4季的經濟增長估計，以及由132個短期總體經濟變數所估計出的投資者感知風險所組成，能預測市場目前的席勒市盈率。

所謂「席勒市盈率」，又稱為周期性調整市盈率(CAPE)，是1990年代由諾貝爾得主、耶魯大學教授席勒(Robert Shiller)所創，是將一股價指數除以經通脹調整後的10年平均獲利所計算的調整後市盈率。

Mark Hulbert以該模型的數值進一步研究發現，過去60年的實際與預測CAPE高低差異和隨後10年的股市回報高低存在顯著關連。此外，根據該研究顯示，未來10年經股息調整後標指回報率僅略高於通脹，意味股市「未來10年」的前景甚至比目前CAPE差距狀況還要悲觀。

【2、聯儲局警告：若控制不住疫情 資產價格恐遭受打擊】

事實上，美國聯儲局本周發表半年度金融穩定報告稱，今年以來大部分資產的價格都保持強勁水平，主要因為投資者需求上升，而且美國政府採取了支持金融體系的干預措施。不過，聯儲局警告如果新冠肺炎疫情帶來的經濟影響在未來數月出現惡化，主要市場資產價格仍可能遭受打擊，而在目前來看，對疫情格外敏感的商業地產價值已經開始下降。

該份報告指，「不確定性仍然很高，如果事實證明經濟復甦前景不那麼樂觀，或者遏制疫情的進展令人失望，投資者的風險情緒就可能迅速發生轉變...經濟的某些部分，例如能源、旅遊和餐飲住宿，特別容易受疫情長時間存在的影響。」

領導報告編撰工作的聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)稱，該報告顯示，在2008年危機中構成問題的一些非銀行金融部門，也給現時這場危機帶來了危險，「這凸顯出再度致力於金融改革的重要性。」報告提到，對沖基金槓桿率一直保持較高水平，壽險公司債務達到了2008年金融危機以來最高水平。

另外，聯儲局指疫苗對商業地產也至關重要，稱零售、寫字樓和出租物業受疫情打擊沉重，這使該些項目「最為脆弱」，同時如果員工工作情況、購物和出行恢復到疫情前水平，他們則將大大受益。

報告警告，「如果疫情持續時間比預期要長，特別是如果研制成功的疫苗在生產或分發上時間延後，將對美國經濟產生下行壓力，使經濟脫離剛剛踏上的復甦軌道，並給金融市場造成壓力。」該局又指，由於非金融商業部門槓桿率普遍較高，盈利狀況長時間業務疲弱可能會引發財務壓力和違約。

【3、小心冧市！聯儲局高層透露無意再「大水漫灌」救市】

上述提到三藩市，該市聯儲銀行行長Mary Daly本周也表示，有些部門受惠於民眾待在家中、反彈迅速，但餐飲、倚賴人流的行業並非如此。她認為，應該針對這些行業延長失業保險、小企業薪金保護計劃(PPP)或類似方案，讓他們可以度過疫情，並在之後迅速恢復。

達拉斯聯儲銀行行長Robert Kaplan也呼籲更多財政支持，包括更新PPP計劃，否則家庭收入和支出將突然中斷，他預計未來6個月經濟將非常艱難，疫苗普及後，也要到明年春季後才會強勁反彈。

他們皆表示，目前聯儲局不會再「大水漫灌」救市，只會保持利率接近零、每月固定購買1,200億美元債券、提供十幾個貸款工具來支持企業和地方政府信貸。

【4、全球3大央行行長警告：別奢望疫苗能改變一切】

若認為單是聯儲局開聲未夠，全球3大央行行長周四(12日)一同警告，新冠肺炎疫苗前景不足以終結疫情帶來的經濟挑戰。

外電引述美國聯儲局主席鮑威爾在歐洲央行舉辦的視頻會議小組討論中表示，經濟確實繼續穩步復甦，但主要風險顯然是新冠病毒在美國進一步傳播，未來幾個月可能具有挑戰性。他指出，未來聯儲局及國會在財政政策方面可能也需要做得更多。

英倫銀行行長貝利及歐洲央行行長拉加德也參加了小組討論，他們呼應了鮑威爾的謹慎態度，加入了其他央行官員最近警告不要自滿的行列。貝利稱，最近的疫苗消息「令人鼓舞」，他希望這將減少不確定性。拉加德稱，雖然可能看到新冠疫情結束，但不想過於興奮。

聯儲局官員將於12月15至16日舉行下次會議，可能調整債券購買計劃，以期為經濟提供進一步的支持。鮑威爾在上周的政策會議後暗示了這種可能性。英倫銀行上周擴大了債券購買計劃規模，歐洲央行表示也準備在下個月加大歐元區的貨幣寬鬆。

幾位央行行長還暗示，疫情可能加快了影響勞動力的長期趨勢，但效果不確定。鮑威爾說，即使在失業率下降並有了疫苗後，一大批工人在疫情後的經濟中尋找出路時，可能還會需要支持，因為屆時會發生根本性的改變。

【5、歐央行警告：今次衰退非一般 很多人停止搵工】

疫情重創全球經濟，如今的失業率已失真！歐洲央行理事會成員Isabel Schnabel本周強調，因疫情引起的經濟危機與以往衰退大不相同，主因是服務業幾乎已停頓，而且有很多人在失業後，並沒有持續尋找工作。

最新數據顯示，9月份歐元區的失業率升至8.3%，惟未達到2013年的12%。歐洲央行行長拉加德提到，有一大群人在春季失業且不再找工作，約有320萬人被列為「困頓」人口，而這群人未被列入為失業人口，因此也未算入在該地區的正式失業統計數據中。

此外，Schnabel表示，「保就業」計劃阻止了失業人數大量增加，但同時有些人實際上停止工作，卻沒有被算作失業者。

【6、小心爆煲！南韓官方警告：股市出現不穩定泡沫迹象】

除了歐美央行，亞洲本周也有地方響警！南韓綜合股價指數(Kospi)目前與3月低位相比已累飆超過70%，今年迄今漲幅也超過13%，讓青瓦台政策室長金尚祚周五(13日)警告，目前南韓流動性過剩，股市確實出現不穩定的泡沫迹象，恐讓投資知識淺薄的散戶遭受損失。

其中一個瘋狂的例子是南韓未來資產大宇(Mirae Asset Daewoo)公司前行政總裁Hong Sungkook指出，儘管南韓水泥公司Ssangyong Cement已宣布將退市，該公司的特別股仍在10月大漲1.37倍。

報道指出，今年南韓當地股民向股市注入了創紀錄的資金，促Kospi指數目前和3月的低位相比飆超過70%，千禧世代的投資者更對投資細價股、特別股等風險交易有濃厚的興趣，因為這些股票雖然缺乏普通股的投票權，但通常比普通股支付更高的股息。

Hong Sungkook又稱，湧入市場的散戶可能會被試圖操縱特別股的投機者利用，「相對於普通股而言，南韓很多特別股非常昂貴，其中有些交易價是普通股的50倍，而今年才加入股市的散戶，其金融知識似乎非常淺薄，若南韓未來繼續維持與目前一樣的低利息，不合理的股票價格可能會扭曲整個股市」。

【7、基金削現金水平 研究員憂未能應付新一波贖回潮】

央行響警絕非無因，不少基金目前明顯傾向進取，根據往績必埋下禍根！3月份新冠肺炎全球爆發初期，不少投資基金提高現金水平，以應付大量的贖回要求，但相關現金持倉已回復至疫前水平。數據供應機構eVestment資料顯示，截至第3季底，股票基金現金持倉中位數降至1.8%，是有紀錄的13年以來最低。相比之下，3月底基金現金持倉高達2.5%。

現金水平回落不足為奇，因為隨着經濟重啟，市場已自3月低位大幅反彈，投資者風險胃納亦回升。

不過，eVestment研究主管Peter Laurelli表示，對於基金現金持倉顯著回落感到意外，因為疫情反彈可能引發新一輪市場動盪，特別是當前經濟環境脆弱，政府對市場的影響亦前所未見。他續以2008年金融危機為例，指出當時基金現金水平一整年都沒有回復至危機前水平。

【8、美專家：經濟緊扣國安 難返奧巴馬時代】

事實上，目前美國總統大選依然未塵埃落定，除了特朗普表明「下周有結果」外，美國媒體也預計，即使拜登明年上任，全球也難返奧巴馬時代的「一體化」，曾撰寫拜登傳記、美國《紐約客》雜誌前「紐約客」雜誌前駐中國記者Evan Osnos認為，拜登可能不會撤銷特朗普政府對中國的強硬制裁措施，並將相關措施作為籌碼，強迫中國做出結構性改變。

他表示，拜登政府不必在看到中國有所回應前就調低關稅，也不必改變現有科技方面的限制措施，直至中國出現改善迹象為止。他又稱，拜登團隊已意識到，奧巴馬政府的中國政策在現今的中美關係局勢下不再奏效，過去幾年，無論美國或中國的領導階層，甚至一般民眾對彼此的看法都出現巨大改變。

美國前國防部次長Eric Edelman也認為，將中國視為挑戰已是美國兩黨的共識，「這是兩黨之間的廣泛共識，亦即我們正與中國、俄羅斯進行戰略性長期競爭。從長遠來看，可能中國的挑戰更大」。

卡內基國際和平研究院研究副總裁Evan Feigenbaum亦說，拜登政府可能保留部分特朗普政策，並聯合其他國家制衡中國。他強調，當今中美關係與奧巴馬時代相去甚遠，尤其「經濟與國家安全」緊緊相扣，再加上商務部的「實體清單」，使美國貿易更加小心謹慎，「尤其在美國部分，所有(來自中國)的商業活動都背靠着國家安全的角度檢視，包括來自中國的投資、能接觸美國個人數據的中國實體，像抖音、微信等都被視為國家安全的威脅」。

中國方面，在全球經貿戰中，中國知道美國在技術領域上擁有巨大優勢，使中國將全力以赴，打造一個可靠的供應鏈，把安全放在首位，以避免被外國制裁而揸頸就命。

目前中國打算積極發展半導體產業，已經注資數千億人民幣鼓勵研發，地方政府也大力扶持積體電路製造商和軟體企業，雖然有生產力過剩和過度浪費之虞，但反映出當局願意支付高昂的代價，就算大部分項目失敗，也要確保其中一部分能成功，以協助中國減少對進口晶片的倚賴。

評級機構標普亞太地區首席經濟學家Shaun Roache表示，中國誓言減少對海外技術的倚賴，達成自力更生，可能意味大部分的數碼經濟仍將受到保護，免外外國的競爭，但幾乎可以肯定的是，更高程度的自力更生，代價會是經濟增長放緩。

【9、糧食危機未了！內地大買穀物 恐推升明年全球價格】

提到中美，其實還有糧食危機，隨時帶動通脹急飆！中國今年的玉米產量因極端氣候而下降，同時中國國內的飼料業需求強勁，使中國第4季的糧食供應缺口高達2,000萬至3,000萬噸，引發中國飼料加工商、養豬農戶等在全球大量購買穀物。

據中國海關數據，中國的大麥、玉米、高粱和小麥今年首9個月的進口量年增83.3%至2,086萬噸，同時今年5月以來，美國玉米、俄羅斯小麥和法國大麥的出口價已上漲25到30%。供應方面，美國玉米、黑海地區小麥和東南亞稻米受天氣因素影響，皆在今年出現供應緊張。

有中國飼料生產商的採購經理預計，玉米價格將持續上漲，因此包括大麥、高粱和小麥等替代糧食在內，自己已開始明年1到6月的採購。有分析師和交易商表示，依賴穀物的乳製品和肉類產業，恐在未來幾個月受中國大舉購買穀物的行為影響，繼而導致全球食品價格在明年攀升。

報道亦提到，華為因受到西方制裁，也開始決心要在上海自行生產關鍵的晶片，在中美貿易戰下，中國也希望在戰略核心產業上與美國供應鏈脫鈎，在5G戰開打火熱的時候，中國也開始布局6G。

【10、煞停螞蟻上市 意味內地也面對「K形復甦」困局】

國際資深投資銀行家、美國財經媒體亞洲市場專欄作家任淑莉表示，內地經濟在疫情後呈現「K形復甦」(即富者愈富，貧者愈貧)，這種日益擴大的不平等狀況是內地政府不樂意看到的。

內地經濟走出疫情引發的經濟衰退後，目前以兩種速度運行：大型科技公司發展蓬勃，經營街邊店的中小商家卻苦苦掙扎。一年前，電子商務約佔零售總額25%，目前該比率上升到接近30%。簡單來說，疫情正導致網上及實體差距日益擴大。

雪上加霜的是，內地科技巨企不願與小企業分享在網絡上賺取的利潤，而且更積極發展業務。內地當局本周發布「互聯網平台反壟斷指南草案」，向社會公開徵求意願，裏面所列的違規行為包括同一產品對不同消費者提供不同價格，等於迫使合作商家和平台簽訂排他性協議。阿里巴巴、騰訊甚至要求大型投資銀行「選邊站」，一般商家毫無立足之地。

事實上，內地科技業強硬的姿態在今年引起不少社會騷動，舉例來說，4月內地剛解封，廣東省餐飲協會向美團發布公開信，譴責該公司之所以能不斷提高佣金，是憑藉在該省擁有介乎60到90%的市佔率，後來美團做了一些讓步。

不過，任淑莉指出，這並未解決更廣泛問題，實體商品銷售仍不穩定，行業員處於困境。內地餐飲業到了9月銷售仍按年減2.9%，惟該產業去年就招聘了3,300萬人。

她表示，內地監管當局並非不認同自然壟斷的經濟效益，但如果頑固的科技巨企加劇「K形復甦」，官員有很大機會出手阻擋。因此，對科技業來說，可謂有得必有失。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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