肖鋼：「T+0」交易制度試點由藍籌股開始　風險相對可控

中國證監會前主席肖鋼稱，長遠來看，在內地A股市場實施「T+0」是交易制度未來改革的一個方向，但「T+0」亦有弊處，例如容易誘發投機炒作行為，在特定情況下更或會引發暴漲及暴跌。

他表示，未來研究T+0交易制度時，基於藍籌股開始試點藍籌股盤子大，估值穩定，波動較小，抗操縱性強的情況，可考慮由藍籌股開始率先試點T+0制度，令交易風險相對可控。

另外，對於近期不少中概股「回流」，肖鋼指中概股「回流」對中國資本市場具備4大重要意義，包括：1)有利於改進上市公司結構。中概股最具活力，且反映內地經濟新動能的優質企業，回流後可以吐故納新，提高上市公司整體質量；2)有利於國內投資者分享公司發展紅利，為投資者提供多元化的投資標的，改善A股回報率；3)有利於增強中國資本市場的國際競爭力，進一步開放股市，改革完善各項基礎制度，提高服務效率與水平；以及4)有利於維護中國科技安全和經濟安全，做好外部衝擊的應對工作。

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