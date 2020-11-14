柏傲莊II開售：次輪推出343伙　大批準買家到場揀樓

發展商日前截止接受認購，共錄得逾1.7萬個認購登記，超額認購逾48倍。

該盤於上周六(7日)推出337伙展開首輪銷售，開售9小時所有單位已售罊，套現逾34億港元。發展商隨即加推第2號價單共343伙，折實平均呎價20,399元，折實售價699.2萬至1,765.0萬元，折實呎價17,868至22,994元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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