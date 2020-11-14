致富智庫：特朗普及殿堂級投資大師醒你「成功之道」

美國總統特朗普是一位極具爭議的人物，一言一行隨時觸動環球金融市場情緒，有「狂人」稱號。眾所周知，特朗普是商人世家出身，一生中經歷了4次破產，人生可謂「大起大落」。他仍在從商時，總結了人生經驗，說了以下一番話，對你又有否啟發？

「我一生中走錯了不少路，看錯不少人，承受了許多的背叛，我落魄得狼狽不堪，但都無所謂，只要我還活着，就總有希望，餘生很長，何必慌張。」

不管世人怎樣評價特朗普，但從他的話中，也可看到人生智慧，經歷已令他不慌不忙。一眾想致富、出人頭地的年輕人，當遇到挫折時，也要學懂處之泰然。

【股神「軍師」教你怎面對考驗】

或許不是每個人都知道芒格(Charlie Munger)是誰，但相信大部分人都認識「股神」巴菲特。芒格就是巴菲特多年來的投資夥伴及「軍師」，連巴菲特也對他敬重萬分。他有甚麼成功金句？

●要成功？方法只有一個：勤力

「只有不斷嘗試、保持學習，才能不斷向上流動。絕不要以為自己很聰明，這往往是輸家的想法。」

●專注

「在學校時，老師會教導學生要多元化，多點認識不同事物，但要成功，必須是某方面的專家。」

●生命會給你考驗，要學懂反擊及從中學習

「沒有人一生中沒有風浪，怎樣能令你無堅不摧？就在於你怎樣應對逆境。須知道世界從來都是殘酷的，除了家人外，沒有人會刻意可憐你。若不如意，可以傷心，但不要傷心太久，時間不會等你。」

●不用羨慕他人

「當你覺得別人很聰明時，其實也只是普通人而已，因為能改變世界的人只是極少數，做人不需要妄自菲薄，做自己喜歡的事就可以了。」

●樂觀面對

「人生太多難題了，笑着也要面對，哭着也要面對，為何不選擇樂觀呢？如果遇上不如意的事，不妨想一想著名音樂家莫扎特，他病困交加而英年早逝，你能差過他嗎？」

【非能力掌控命運 而是你的決定】

提到「股神」巴菲特，相信絕不陌生，他是全球首幾位頂級富豪，除了一般投資智慧外，他又說過甚麼？以下有一番說話，或許令你有啟發：

「我不會花一秒鐘去改變任何一個人，除非他自己一定要改變！

很多人不改變，總說我沒有這個，沒有那個，

缺這個，缺那個，

等這個，等那個，

因為這個，因為那個......

其實你真正缺乏的就三個字：做決定！」

無論是買賣股票甚至置業，無錯，事先必定要考慮清楚，但最終若沒有下決定買賣，就算之後價錢如何飛升，利潤卻不是你的；當然，蝕錢也是一樣。故此，你要明白：不是你的能力決定了你的命運，而是你的決定，決定了你的命運！

【「基金之神」對年輕人的忠告】

已故的領航基金(Vanguard Group)創辦人博格爾(Jack Bogle)，有「基金之神」的稱號，為傳奇投資者及創業家，連「股神」巴菲特、「國際大鱷」索羅斯等金融大人物也推崇備至、敬重萬分。

作為「基金之神」，他經歷了不少風風雨雨，對於時下的年輕人，他留下了以下忠告：

博格爾強調，年輕人不要只看到別人風光的一面。回顧他自己31歲正值搏殺階段時，竟然有一天心臟劇痛，經醫生診斷後，發現患了先天性右心室發育不良，心律失常一度令他心力交碎、精神崩潰，心臟病一直離他不去，到了65歲更需要進行心臟移植，才能活到今天。不過，博格爾沒有自暴自棄，這一段「生命教育」反而令他學會了怎樣才能成功。

他說：「從我自己的心臟病經歷，可以知道每個人都可以被某樣事情所擊敗，但你必須要明白，人生任何一個挫折，都只不過是整個生命的一小部分，完全不值得太在意。相反，你一定要跟隨自己的生活規律，無論怎樣，也不要輕易被打亂，只有依照自己的生活規律去做，你才能達到自己想要的生活。」

博格爾又說：「年輕人要謹記，你現時所經歷的任何一件事，都只是你整體人生中的一小部分。人生如戲，不要對現時面對的逆境或挫折看得太重。例如我自己在65歲進行心臟移植，當時固然是大事，但原來只是人生的一小部分情節。年輕人不要輕易言敗，留在你的人生遊戲中吧！」

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