柏傲莊II開售：代理指用家比例佔70% 新界區客為主
2020年11月14日 12:06
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布少明稱客人出席情況踴躍。
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊II今(14日)推出343伙進行次輪銷售，美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行客人出席情況踴躍，A組及B組客出席率接近90%。以該行客戶作統計，是次用家比例佔約70%，投資者則佔約30%。客源分布方面，新界區客佔約70%，其餘為九龍及港島區。
他稱，該行錄得一組家庭大手客斥近2,400萬港元購入2伙兩房套連儲物室單位，預料用作自住。
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