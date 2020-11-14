10月純車位註冊量涉574宗　按月跌近40%

香港置業行政總裁李志成稱，據土地註冊處資料顯示，10月錄得574宗純車位註冊，較9月的927宗減少約38.1%。註冊量顯著下跌，主因9月錄得不少新盤車位註冊個案，推升該月註冊數字。

若按金額成交，其中價值100萬港元或以下純車位錄得131宗註冊，較9月的134宗減少約2.2%；價值100萬以上至200萬元純車位錄273宗註冊，較9月的385宗減少約29.1%；價值200萬元以上純車位錄170宗註冊，較9月的408宗減少約58.3%(見附圖)。

按港島、九龍及新界三區劃分，其中港島區錄得80宗註冊，較9月的79宗微增約1.3%；九龍區錄得111宗註冊，較9月的223宗減少約50.2%；新界區錄得383宗註冊，較9月的625宗減少約38.7%。

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