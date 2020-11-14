海濱南岸錄本月首宗成交　三房戶減至1010萬元易手

美聯黃埔區區域聯席董事殷勒麟稱，新盤銷售誘發購買力釋放，紅磡海濱南岸錄得11月首宗逾千萬港元成交。該屋苑1座低層J室，實用面積589方呎，屬三房一套間隔，望內園及網球場景，屬優質景觀單位。據悉，新買家為區內有實力分支家庭，雖然多番議價後價錢依然超逾千萬，未能使用高成數按揭，最終以1,010萬元成交，較8月放盤叫價1,080萬下調70萬，議幅約6.5%，呎價約17,148元。

據了解，原業主於2015年1月以780萬元購入上址，是次轉手帳面獲利230萬，升值近30%。

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