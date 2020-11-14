耀才植耀輝：料恒指26500點再升空間不大

耀才證券研究部總監植耀輝於投資講座中表示，雖然恒指近期跟隨美股上揚，但後市仍存在眾多不確定性，故對短期走勢有保留，預期恒指在26,500點水平，再上升空間已不大，同時亦要慎防外圍，特別是美股走勢一旦轉差，或會加劇港股波動性。

至於耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，雖然螞蟻臨門脫腳，令投資者大失所望，但香港仍然是國際金融中心，第4季新股集資勢頭不減，包括藍月亮、快手、京東健康及華潤萬象等重磅股接踵而至，所以認購新股仍是有圖利仍有機會，建議投資者可以留意資金流向、行業特色及前景，「跟紅頂白」。但是否要用孖展認購，就必須常抱「量力而為」的心態，及要留意利息成本，否則仍會出現，「贏股價輸利息」的情況。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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