聯儲局前主席耶倫傳獲考慮任美國財長

外電引述消息人士報道，民主黨的拜登宣稱勝出美國總統大選後，其團隊考慮委任聯儲局前主席耶倫為美國財長。

拜登之前承諾其內閣成員會多元化，意味他可能任命一位女性或黑人出任財長一職。早前有報道指，拜登的團隊亦考慮聯儲局現任理事布雷納德及前主席費格遜出任財長。

耶倫獲前總統奧巴馬提名成為首位聯儲局女主席，但任期只有一屆，不獲現任總統特朗普續任，改由鮑威爾領導聯儲局。

現時耶倫是智庫機構布魯金斯學會的成員，她自8月拜登獲民主黨正式提名成為總統候選人後，擔任其經濟顧問之一。

拜登團隊的發言人回應，稱暫時未有作出任何人事決定。

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