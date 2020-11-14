【疫苗效應】經濟師：美國年底失業率降至6.7%

據外電進行的每月調查顯示，受訪經濟師料美國經濟今年收縮幅度，由10月時估計的3.6%，向上修訂至2.7%，而今年底的失業率預測亦由上月估計的7.8%，降至6.7%。至於美國2021及2022年經濟增長預測分別為3.6%及2.9%，均較上月預測略為放緩。

調查又顯示，大部分受訪經濟師相信美國國會將通過新一輪財政刺激方案，當中58%認為規模應介乎1萬億至2萬億美元，29%認為應少於1萬億美元，而13%贊成介乎2.1萬億至3萬億美元。Point Loma Nazarene大學首席經濟學家Lynn Reaser表示，新一輪疫症爆發增加推出刺激措施的壓力，因為很多失業人士及企業難以承受。

此外，民主黨的拜登計劃提高最高個人入息稅率，並將企業利得稅率，由21%調升至28%。但調查顯示，55%受訪經濟師認為在共和黨控制參議院下，加稅計劃將無法實行。

是次調查在11月6日至10日進行，即已反映美國總統大選、疫苗研發出現突破的消息，合共訪問65位企業經濟師及經濟學者。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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