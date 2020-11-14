【全球科技戰】日本擬成立近7500億基金撐科研

據日本媒體報道，日本政府計劃成立規模10萬億日圓(約7,488億港元)的投資基金，為當地大學的科研提供融資，而有關基金主要由外國基金經理管理。

有關計劃將包含在下月的額外刺激經濟方案中，希望把政府和大學的資金投資於股票和債券，類似美國大學的捐獻基金(endowment funds)，把投資回報用於大學的研究預算中。

報道指，日本執政自民黨的議員希望在今個財年的追加預算中，為上述基金提供1萬億日圓資金，未來數年再由納稅人和大學作出注資，令基金規模增加至10萬億日圓。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，札根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020