【匯市攻略】高盛唱好明年澳、加元　理由是...

高盛發表2021年首選交易展望報告，建議客戶押注明年加元和澳元上升，因為全球經濟復甦前景利好周期性資產。

高盛策略員Zach Pandl指出，在10國集團(G10)貨幣中，石油、銅等大宗商品需求上升應有利於澳元和加元。該行的基本情景假設是今年將有新冠疫苗獲准使用，而貨幣寬鬆政策將支持風險資產。

高盛亦認為，政策環境應繼續利好風險資產，包括利率料維持不變、量化寬鬆政策料繼續實施，而華府可能推出新一輪財政刺激措施，雖然規模可能較民主黨在總統選舉大勝的情況要小。

事實上，隨着各地央行減息並加碼刺激措施以應對疫情造成的市場動盪和經濟衝擊，澳元和加元均已從3月低位反彈逾10%。澳元周五(13日)收報72.7美仙，升0.53%，本月累漲3%，加元本周曾創出兩年新高，周五收報76.16美仙。

不過，高盛提到，上述建議最大風險是封鎖措施擴大，削弱市場對周期性復甦的樂觀情緒，

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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