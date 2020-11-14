德銀建議向WFH打工仔徵稅　合理嗎？

自疫情爆發後，在家工作(WFH)成為全球趨勢！然而，德意志銀行認為WFH是「特權」，建議向持續WFH的打工仔收入徵稅5%，用作補貼低收入及無法遙距工作的打工仔。該行估計在美國，每年可增加480億美元(約3,744億港元)稅收，德國稅收亦可進帳160億歐元(約1,466億港元)。

德銀策略員包括Luke Templeman指出，即使疫情過去，WFH已成為「新常態」，認為這類打工仔應被徵稅以獲得這項「特權」。該行最近就WFH向800人進行調查，發現逾一半現時WFH的打工仔，希望在疫情結束後保持每周兩至三天在家工作。

德銀研究指出，WFH可節省交通、午餐及社交的開支，並具較大工作彈性及職位穩定性。與此同時，這些打工仔對經濟中的基建貢獻減少，或延長經濟的下滑情況。

德銀建議「WFH稅」向沒有為員工提供辦公桌的僱主徵收，或向選擇在家工作以配合本身需要的打工仔徵收。該行策略員計算在美國，稅收所得向2,900萬名每年收入少於3萬美元但無法WFH的打工仔發放1,500美元資助。

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