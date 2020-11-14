鱷王變招？全球最大對沖基金上季勁吸78億消費股

由「鱷王」達利奧領軍的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)周五(13日)向美國監管機構披露，基金第3季大手吸納近10億美元(約78億港元)的消費股，包括美國最大零售商沃爾瑪、全球最大消費品生產商寶潔(P&G)，以及可口可樂等。

據資料顯示，橋水上季新買入27隻基本消費股，增持18隻，悉售則有3隻，截至9月底止總市值83億美元，佔其美股組合的比率，由第2季的0.3%急升至12.9%。至於橋水上季股票持倉約83億美元，佔其1,480億美元管理資產的一小部分。

橋水的聯席投資總監Bob Prince今年5月曾表示，基本消費股在疫情期間提供穩定的現金流，可成為新的資產類別，作為債券投資以外的選擇。不過，美股標指內的基本消費股今年下半年至今回報約16%，跑輸工業股的25%升幅。

早前有報道指，橋水的旗艦基金Pure Alpha II截至本月5日止，今年回報仍跌18.6%，較8月底時變動不大，勢是成立以來最劣全年表現。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，札根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020