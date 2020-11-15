陳鳳珠：港股或會反覆上試7月高位

市場憧憬中美貿易關係改善，以及新型冠狀病毒疫苗面世，帶動投資氣氛向好，惟互聯網相關股份出現調整壓力，導致港股走勢反覆，但仍守住26,000點水平。由於香港資金相對充裕，預期短線大市有機會反覆上試7月高位26,782點位置，另外，本港的上市企業已陸續公布季績，估計資金將會部署盈利前景樂觀及基本面將會改善的股份。

內地10月通脹回落，居民消費價格指數按年上升0.5%，為2009年10月以來最小升幅，主因去年同期基數較高及豬肉價格由升轉跌所致。10月豬價按年下降2.8%，為連升19個月後首次下跌，由於生豬產能持續恢復，供應改善，故豬價開始回落，預期會令通脹壓力減輕。至於10月工業品出廠價格指數按年下降2.1%，跌幅與9月持平。首10個月內地消費物價指數(CPI)按年增加3%，生產物價指數(PPI)則按年跌2%，預期今年整體通脹受控。

日前國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》，以預防和制止平台經濟領域的壟斷行為，並引導平台經濟領域經營者依法合規經營，促進線上經濟健康發展。徵求意見稿從「壟斷協議」、「濫用市場支配地位行為」、「經營者集中」、「濫用行政權力排除、限制競爭」四方面來定義平台經濟領域的壟斷行為。由於今次市場監管總局、中央網信辦及稅務總局聯合召開規範線上經濟秩序行政指導會，並邀請多家大型互聯網平台企業參與，市場擔心行業加強監管或會影響目前企業的擴張步伐，消息拖累互聯網相關股份股價出現調整。

不過，預期龍頭企業的地位及市佔率難被削弱，惟加強監管或有利市場長遠健康發展，因此，相關股份調整後已吸引資金流入。近日內地持續對互聯網經營業務加以規範，凸顯「互聯網+」發展的重要性，料內地將會繼續加強監管，以應對互聯網新型商業模式的發展大趨勢，並確保市場發展公平、合法合規。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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