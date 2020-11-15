曜熊理財：全球明年復甦　股票基金可選

近80%美國人，包括共和黨的一半，都表示拜登贏得了美國總統選舉，但美國總統特朗普的競選團隊就選舉結果提起訴訟，對大局沒大影響，拜登團隊亦已啟動過渡工作，金融市場轉穩，不明朗因素正在減少。

新冠病毒疫苗有望在明年取得使用授權，有足夠劑量的疫苗供全球使用，這一進展對於全球經濟的復甦將極為重要。全球經濟在今年萎縮之後，可望明年出現反彈。

全球指數成分股公司的盈利在今年下跌後，明年將有望回升。全球各中央銀行在明年不會加息，通過將借貸成本維持在較低水平來鼓勵經濟活動，但會加劇與巨額個人、企業和政府債務相關的系統性風險。

明年全球復甦的進程將會進一步加大，在此大環境下，股票基金可選。今年全球股市大幅波動，科技股在社交距離的影響下走勢一騎絕塵，其他股票則正在緩慢爬坡狀態，但在年末市場邏輯轉變後，預料服務消費、強周期可能戰勝科技股。

價值投資正跑贏增長型投資，至少是短暫地打破科技股達10年新高的領先趨勢。不過，目前仍不清楚價值股的復甦是否會持續，投資者可分段撤出具有防禦性的科技股，逐步轉投因防疫封鎖受損的價值股。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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