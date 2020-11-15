陳樂怡：短線金價主要支持位在1785美元

市場憧憬治療新冠肺炎疫苗的消息，資金出現由新經濟股流入傳統經濟股的情況。雖然新經濟股未來前景仍樂觀，但估值普遍較高，且內地正加強對金融科技股的規範，或為估值帶來壓力，在政策風險升溫下，新經濟股現水平不急於撈底。另一方面，恒指於11月累升近2,000點，已反映部分利好因素，獲利回吐壓力湧現，恒指近日受制於26,500點。

新能源汽車保持高增長，10月新能源汽車產銷分別按年增加69.7%及104.5%。由於第4季為傳統銷售旺季，除政策鼓勵消費外，年尾車廠亦會推出較多新車型及推廣活動，估計可以進一步帶動銷量。策略上，受惠扶持政策較多的新能源汽車增長潛力大，將繼續為市場焦點，投資者可趁調整分段部署。

美國總統大選明朗化，加上疫苗消息帶動近期投資氣氛，資金流出避險資產，拖低金價表現。事實上，根據世界黃金協會數據，今年第3季全球黃金需求按年減少19%至892.3噸，為2009年第3季度以來最低，而首3季的需求亦按年減10%至2,972.1噸，亦是2009年以來最低。年內金價表現主要由投資需求帶動，於首3季全球黃金ETF的流入量為1,003.3噸，而總持倉量亦達3,880噸，均為歷史高位。

低息環境支持金價年內強勢，不過，近期美國10年期債息升至逾0.9%，削弱了黃金的投資吸引力。加上疫苗檢測結果令人鼓舞，資金流入風險資產，將限制金價短線表現，200天線約1,785美元將為主要支持。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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