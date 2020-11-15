葉尚志：估值偏高股份　面臨調整壓力

疫苗研發有突破性發展，標誌全球市場開始進入疫情後周期階段，資金因此而重新進行配置，有從高估值的科網股、切換至疫情期間一直受壓的傳統經濟股方面。然而，近期一些估值偏高了的消費股和新經濟股，都同步出現了顯著下挫，似乎殺估值是目前這波行情的主旋律。因此，不論是新經濟股還是舊經濟股，只要現時估值是偏高，相信都同樣會面對調整壓力。

事實上，中國平安現時估值正處於歷史均值以下，其中動態市盈率僅有10倍，具有中長期配置的安全邊際。另方面，旗下陸金所已成功於10月底在美國掛牌上市，也有利於中國平安的內在價值獲得釋放；建議可於85港元以下買入，中長期目標價110元，止蝕位75元。

第一上海首席策略師葉尚志

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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