郭家耀：閱文短線股價難有突出表現　因為...

字節跳動日前入股內地移動閱讀平台掌閱科技，掌閱科技通過協議轉讓部分股份方式，引入字節跳動旗下量子躍動成為重要股東，字節跳動將受讓約4,504.5萬股掌閱科技股份，佔公司總股本11.23%，成為掌閱科技第3大股東，涉資11億元人民幣。

掌閱科技表示，公司一直專注數字閱讀領域，字節跳動在廣告投放、商業化服務、搜索以及技術平台支撐方面在行業內有領先優勢，引入字節跳動成為重要股東，有利於公司引進優勢資源及提升公司整體競爭力。

字節跳動涉足短視頻、社區、資訊，並延伸到教育、遊戲及電商等市場。2019年以來，字節跳動先後投資吾里文化、鼎甜文化、秀聞科技、萌萌哒網絡等，戰略入股凱撒文化、塔讀文學。同時，字節跳動與中文在線簽訂《框架合作協議》，雙方將在音頻作品授權、内容共建，主播生態聯合打造，數字版權及知名IP作品授權等開展長期合作。字節跳動亦於2019年11月推出免費網文閱讀APP番茄小說，用戶規模從2020年初1,700萬增加至6月的5,100萬，躍居免費閱讀APP用戶規模第一。

入股掌閱科技將加強字節跳動在線閱讀的布局，通過對外投資擴增數字閱讀内容製作版圖。掌閱科技平台與内容屬性兼備，擁有龐大的移動用戶規模和豐富的内容資源覆蓋，今年上半年平均月活躍用戶數達1.7億，人均閱讀時長也有所提升。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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