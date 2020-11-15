鄺紫珊：醫療產業股份夠值博　宜趁低分批吸納

輝瑞藥廠及合作研發公司日前公布新冠肺炎疫苗第三臨床實驗數據，有超過90%的有效性，其正面消息刺激全球股市強力反彈，尤其是傳統行業的股份。預期疫苗成功上市後，不但有利於全球經濟復甦，更可加強醫療產業的發展步伐。

自疫情擴散至全世界，多間具規模的醫療藥廠都相繼投入研發新冠肺炎疫苗及藥品，據了解，目前進入臨床實驗階段的疫苗與藥品數量也持續增加。此次新冠肺炎疫苗研發有重大突破，加上相關疫苗及藥品公布臨床實驗數據，將有利於醫療行業的投資氣氛。

事實上，醫療股份屬具增長優勢的行業，今年的盈利更是逆勢增長，美國醫療行業目前市盈率相對於整體股市有折讓，故醫療產業仍極具投資價值，相信未來股市若因對經濟的正面預期而持續走升，醫療產業將可被重新看高一線，建議可趁低位時分批布局。

未來，市場將繼續專注於新冠疫苗或藥物實驗結果，以及其安全性，待美國新領導班子上台及政策不確定性的因素解除，將可穩定行業長遠發展的基本面。建議投資者在選擇投資於具潛力的醫藥研發公司前，也需注意未來疫苗對醫療公司的營收盈利比重，包括願意接種疫苗人數、公司產能狀況，以及中長期疫苗如何訂價等因素。

除了疫苗研發的利好消息刺激市場，「拜登經濟學」也將展開。民主黨對醫療政策採取補助弱勢方案，與共和黨相比，民主黨對醫療產業的補助措施將會更多。新任總統拜登上任後，很大機會逐步恢復奧巴馬年代的醫保方案，甚至增加補助規模，市場可以預期未來美國民眾的醫療保險需求將也將增加，這將帶動醫療保健行業的正向增長。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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