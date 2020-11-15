陳政深：比亞迪持續強勢 股價可看高一線
2020年11月15日 09:30
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（中新社圖片）
港股升至高位後似乎受制技術因素以及外圍政情的不明朗，暫時無力更上一層，幸而上周五(13日)仍能守於26,100點之上，反映整體港股仍處強勢，資金充裕下，目前僅處於整固狀態，等待催化劑推動。
筆者在月前曾指，恒指正形成頭肩底，意味指數轉向在即。當時量度升幅，恒指頭肩底目標為26,300點，有關目標早已超額完成，亦因此港股在欠缺新的催化劑下，難免在高位整固。頭肩底一般出現後抽，其頸線位處24,900點水平，只要指數不跌穿，整個轉勢形態未會太被破壞；而指數是次上升，已產生兩大裂口，出現調整亦屬正常，暫時而言，10天線所在的25,600點水平屬短線支持，恒指稍作整固後或有力再上。
上周新經濟股出現較大幅度的回調，然而筆者認為，論憧憬空間，新經濟股的故事，以及其實質數據，都非舊經濟股份可比，而資金審視舊經濟股時，亦最終回歸估值，令這些股份上升動力有限。
個股方面，新能源汽車行業持續強勢，國務院《新能源汽車產業發展規劃》指出，去到2025年，新能源汽車銷量佔總汽車銷量20%。版塊持續獲資金追捧，當中比亞迪(01211)近日獲多家大行上調目標價或評級，公司旗下「漢」系列電動車銷量自7月以來持續上升，10份單月銷售逾7,500輛，累計已售出1.8萬輛；此外，其於今年3月發布的刀片電池，技術上已可與續航力較高的三元鋰電看齊，未來為公司帶來一定的競爭優勢。比亞迪股價隨新經濟股走弱而下挫，亦是早前急升後的回吐。技術上，比亞迪於20天線有明顯支持，預料在175元，即10天線水平附近略作整固後，可再次挑戰前高位，現價具一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
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