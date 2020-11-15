【星期一．炒啲乜】疫苗利好消息催化　港股有運行？

上周受惠新冠肺炎疫苗取得重大突破，以及市場相信由民主黨總統候選人拜登當選將有利中美關係轉趨緩和，美股顯著做好，道指全周累積飆升4.08%，連帶港股恒指亦重上26,000點，並升見26,474點的4個月高位。不過，冷不防中央擬出手防止互聯網平台經濟壟斷，以及特朗普政府禁止美國人投資31家涉及航天、造船、建築及電訊科技行業的中國企業，拖累恒指周五(13日)下跌，三大電訊股更淪為拋售對象。

特朗普在民主黨拜登宣布勝選後，周五首次現身白宮記者會指，預計最快明年4月可讓全民接種疫苗，而仍未承認落敗的他提到「未來不知道哪個政府執政」，外界推測他暗示自己有可能未能成功連任。

面對疫情仍未受控，特朗普拒絕承認美國大選結果，後市走勢變數多，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，作好投資準備。

1、【陳鳳珠：港股或會反覆上試7月高位】

2、【曜熊理財：全球明年復甦 股票基金可選】

3、【陳樂怡：短線金價主要支持位在1785美元】

4、【葉尚志：估值偏高股份 面臨調整壓力】

5、【郭家耀：閱文短線股價難有突出表現 因為...】

6、【鄺紫珊：醫療產業股份夠值博 宜趁低分批吸納】

7、【陳政深：比亞迪持續強勢 股價可看高一線】

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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