新冠肺炎：傳德國明年向企業等提供220億歐元紓困

外電引述知情人士報道，德國預計明年上半年援助企業與自僱人士的防疫紓困措施，規模達220億歐元，主要因新冠肺炎疫情帶來的衝擊料擴至明年。

知情人士透露，德國本月為補償受疫情衝擊企業而推出的紓困方案，規模擴大到140億歐元；德國政府原本預計的紓困措施規模為100億歐元。新一輪紓困措施中，其中一項是公司每月可獲得20萬歐元，以支應租金等固定成本；而獨資企業每月則可拿取5,000歐元。

德國政府經濟顧問委員會預計，由於夏季景氣表現強勁，德國今年經濟萎縮幅度比原先預估的少，但第二波疫情開始讓明年經濟增長展望蒙上陰影。

德國財長Olaf Scholz表示，德國有足夠的財政彈藥，在必要情況下將祭出更多紓困和刺激措施，以減緩疫情對這個歐洲最大經濟體帶來的衝擊。他續說，德國計劃今明兩年共借貸逾3,000億歐元，但須仔細衡量推出的紓困措施是否切實可行。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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