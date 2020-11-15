黃友嘉：強積金制度推行20年　續優化可投資資產選擇

積金局主席黃友嘉在網誌撰文指，強積金制度實施20年以來經歷了種種挑戰，未來重點工作繼續優化強積金可投資資產的選擇，持續研究及檢討相關投資規限，務求與時並進，為成員創優增值。

他指出，在制度成立初期，積金局的首要任務是要確保制度順利推展、提高公眾對強積金制度的認識及接受程度，並逐步協助僱主和打工仔好好運用強積金去建立退休儲蓄投資的習慣。當愈來愈多打工仔明白強積金制度可為他們帶來的長遠利益，接下來就是協助他們進一步利用強積金投資，為退休儲蓄創優增值。

他回顧道，20年前強積金投資對不少打工仔來說都是新鮮事，於是積金局就以穩定市民大眾對制度的信心為重點工作，並以此為投資教育的方向，為計劃成員提供退休保障。就當時的經濟環境而言，投資市場仍在亞洲金融風暴的陰霾籠罩下，確實有不少成員採取較保守的投資策略，選擇較低風險的保本基金(現稱保守基金)和保證基金。

積金局於2012年推出「僱員自選安排」(俗稱強積金半自由行)，藉以給予成員對於自己的強積金更大的掌控權，加上有更多中介人的參與，市場競爭有所增加，產品類別亦同時變得多元化，包括增加了不同類別的基金，例如目標日期基金及追蹤指數基金等。

黃續表示，積金局歷年來修訂過多次投資限制，推動放寬投資局限，在計劃成員利益為先的前提下，務求為他們帶來更多低收費及穩定回報的強積金基金選擇。例如局方敦促受託人為每個計劃提供不同種類的低收費基金，亦將其他類別的證券及認可單位信託/互惠基金(例如獲證監會認可的房地產投資信託基金(REITs))及黃金交易所買賣基金納入成為強積金「准許投資項目」。同時，局方亦逐步提升強積金基金的資訊透明度，包括推出低收費基金列表及基金表現平台等工具，協助計劃成員作出有根據的投資決定。

在2017年，針對缺乏投資經驗或沒有時間打理強積金的打工仔，強積金推出「預設投資策略」(Default Investment Strategy (DIS))。DIS的隨齡降險、收費設上限和環球分散風險的特質，旨在協助計劃成員平衡投資風險與回報。截至2020年6月30日，約232萬個帳戶投資於DIS或旗下的基金，總資產值約556億元，超過六成帳戶持有人是主動投資於DIS或旗下的基金。

隨着強積金制度持續發展，局方一直鼓勵業界透過合併及重組強積金計劃，以達致更大規模經濟效益提升成本效益。註冊強積金計劃數目由2000年53個逐步透過合併及重組遞減至現時的27個。

他續稱，強積金面向第三個十年，優化強積金可投資資產的選擇將繼續是積金局的重點工作。積金局會因應各地市場發展和經濟情況、風險管理及業界意見等因素，持續研究及檢討相關投資規限，包括研究修訂核准證券交易所名單、擴大強積金可投資於REITs的比例及市場數目等。

其中最新的發展是積金局早前已對多個證券交易所進行評核，參照了多項準則和檢視了有關交易所的最新發展情況後，決定將上海證券交易所、深圳證券交易所、印尼證券交易所，以及波蘭華沙證券交易所納入核准證券交易所名單，有關安排已於11月13日刊憲後生效。強積金基金投資於以上市場的資產比例不再受基金淨資產值的10%上限所限制，投資經理可以有更大投資彈性，而計劃成員可享更多元化的選擇，包括容許更多強積金基金資產投資A股。此舉既有助分散投資風險，亦可捕捉不同地區的投資機遇，務求爭取更佳的回報。

同時，他指當局亦會繼續促進強積金退休投資方案的研發工作，鼓勵業界靈活地在強積金的框架內，研發更多可幫助打工仔在退休前及退休後兩個階段的投資新方案。未來，國際局勢及環球經濟充滿不確定性，作為退休養老用的強積金屬長線投資，計劃成員必須保持冷靜，做好風險管理，配合稍後將推出的積金易平台，一站式管理強積金，以及比較基金收費及表現，強積金投資便更有條件達致「穩中求勝」的效果。

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