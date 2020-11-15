港府：慎防疫情持續令香港經濟再受壓

財政司司長陳茂波撰文表示，隨着香港經濟正處低位整固階段，10月份失業率進一步上升的壓力估計會暫時緩和。不過，新冠肺炎疫情在港再現反覆，社交距離措施再度收緊，如果情況持續，將會再次對經濟造成壓力，這方面必須保持警惕、謹慎應對。

他稱，反覆的疫情及所引伸的管控措施是影響今年經濟表現的最主要因素。要避免經濟再因疫情而受到嚴重打擊，必須制定一套全面、適切有力的應對方案。香港屬細小、開放型經濟體，與境外的人員和經貿聯繫是支持經濟的要素。

然而，歐美等地疫情仍然嚴峻，反觀內地有效控疫已促使經濟恢復動力，香港有必要盡快妥善處理疫情，以至可在兩地人民均能安心的前提下，盡快與內地恢復通關。這是穩住香港經濟的關鍵所在，因此必須痛下決心，重新檢視控疫的策略和措施。

他認為，應貫徹「嚴防輸入、內爭清零」的目標。事實上，不少本地的新冠肺炎個案都跟外來的輸入個案有關。故此，對於入境的人士，必須嚴防其帶來病毒這潛在風險。更全面的採樣檢測、定點隔離、接觸追蹤都是必須有的常設步驟。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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