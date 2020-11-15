傳Uber洽售旗下自動駕駛部門ATG

外媒引述消息人士報道，召車App公司Uber洽談將旗下自動駕駛部門ATG(Advanced Technologies Group)，出售予自動駕駛汽車新創公司Aurora Innovation。上述兩公司據報均不予置評。

報道指，ATG早前獲豐田、DENSO以及軟銀願景基金10億美元投資，當時估值高達72.5億美元。

Uber近月頻頻進行一系列分拆或其他交易，將公司業務焦點及成本縮小到網約車及送貨兩個核心領域。於過去約一年，Uber已相繼出售共享單車部門Jump以及物流部門Uber Freight。

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