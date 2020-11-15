史美倫：港交所將推動中國ESG及綠色金融國際化

她提到，透過各市場參與和緊密合作，讓ESG可以扎根在內地和香港的金融體系。而中國現時已發展成為全球重要的綠色金融中心、世界第二大的綠色債券市場，惟目前內地綠色金融市場和國際綠色金融市場沒有完全接軌。隨着國際投資管理人對中國在ESG的需求愈來愈大，對上市公司的ESG工作也會提出更高要求，香港正好扮演重要橋樑角色，利用穩健而靈活的金融體系，為中國創造重要的戰略價值。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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