史美倫：港交所將推動中國ESG及綠色金融國際化
2020年11月15日 12:52
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香港交易所(00388)近年致力發展環境、社會及管治(ESG)，港交所主席史美倫出席活動時表示，該所有責任推動中國ESG和綠色金融發展的國際化，將致力督導上市公司做好有關方面的工作，並擔當互聯互通的角色，進一步連接內地綠色金融市場和國際綠色金融市場。
她提到，透過各市場參與和緊密合作，讓ESG可以扎根在內地和香港的金融體系。而中國現時已發展成為全球重要的綠色金融中心、世界第二大的綠色債券市場，惟目前內地綠色金融市場和國際綠色金融市場沒有完全接軌。隨着國際投資管理人對中國在ESG的需求愈來愈大，對上市公司的ESG工作也會提出更高要求，香港正好扮演重要橋樑角色，利用穩健而靈活的金融體系，為中國創造重要的戰略價值。
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